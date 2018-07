Lúcio, Allione e Valdivia devem voltar ao Palmeiras esta semana

O Palmeiras deve ter o retorno de três titulares para o jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesões musculares, o zagueiro Lúcio e os meias Allione e Valdivia treinaram normalmente com o grupo, nesta segunda, pela primeira vez desde que se contundiram. O trio ainda não jogou sob o comando do técnico Dorival Junior, que está no cargo há três partidas.

Quem está mais tempo afastado do time é Valdivia. Ele sofreu lesão na coxa direita no clássico com o São Paulo, em 17 de agosto, e, desde então, não entra em campo. Caso o chileno seja confirmado entre os titulares, será a primeira vez que Dorival Júnior vai escalar o Palmeiras com um meia de origem. Nos últimos jogos, a armação era feita pelo atacante Diogo e o lateral-esquerdo Juninho.

O zagueiro Lúcio se machucou no dia 4 de setembro, em Belo Horizonte, onde o time jogava contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. O problema do defensor foi a coxa esquerda. Já o meia argentino Allione sentiu dores musculares em 6 de setembro, no último treino antes da estreia de Dorival Junior, contra o Atlético-PR, em Curitiba.

A atividade desta segunda-feira na Academia de Futebol foi acompanhada pelo presidente do clube, Paulo Nobre. Durante o trabalho de aquecimento dos atletas, o dirigente se reuniu com Dorival Júnior no centro do campo e, depois, a dupla se dirigiu à área interna do CT para uma conversa reservado.

O Palmeiras está em 16º lugar e tem 21 pontos, mesma pontuação do 17º colocado Criciúma, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão. Além disso, vem de derrota por 3 a 0 para o Fluminense, sábado, no Rio.