Lúcio cobra o time do Palmeiras: 'Temos que lutar para evitar o pior'

Capitão e líder do time em campo, o zagueiro Lúcio não escondeu a preocupação com mais uma derrota do Palmeiras, desta vez para o Atlético-MG, por 2 a 1, neste domingo, em Belo Horizonte. O xerife palmeirense admite que a situação é muito preocupante.

"Já são oito jogos sem vencer e não tem mais como cair (de rendimento). A gente tem que prestar atenção. A gente correu mais perigo quando estávamos com a bola no pé, porque errávamos muito. Estamos em uma fase muito ruim e não dá para fugir disso. Tem que lutar para evitar o pior", alertou.

O meia Felipe Menezes, um dos piores em campo, disse não saber o que fazer para melhorar a situação. "Nosso time é organizado e é difícil explicar o que acontece. Vamos trabalhar, porque uma vitória no clássico pode mudar tudo", apostou. O atacante Leandro não parece ver tantos motivos para preocupação. "Mais uma vez, fizemos uma boa partida, mas não conseguimos o resultado."