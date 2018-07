Lúcio deixa a Juventus e encerra passagem frustrante em Turim

TURIM - A Juventus confirmou nesta segunda-feira, por meio de nota em seu site oficial, que rescindiu o contrato do zagueiro Lúcio. O experiente defensor de 34 anos de idade, campeão mundial em 2002 e titular da seleção brasileira também nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, teve uma passagem frustrante pela equipe de Turim e agora ficou livre para negociar a sua transferência para outro clube.

Contratado no início de julho, Lúcio disputou apenas quatro partidas com a camisa da Juventus, sendo apenas uma delas pelo Campeonato Italiano. Atrapalhado por lesões, ele ainda defendeu o clube em dois jogos da Copa dos Campeões e em um da Supercopa da Itália, da qual se sagrou campeão.

"A aventura de Lúcio em branco e preto está acabada. A Juventus e o defensor brasileiro chegaram a um acordo para rescisão consensual do contrato do jogador", informou o clube para confirmar o fim da passagem do atleta pelo time.

Agora sem vínculo com nenhuma equipe, Lúcio poderá acertar o seu retorno ao futebol brasileiro, embora esteja atuando fora do País desde 2000, quando deixou o Internacional. O São Paulo estaria disposto a repatriar o atleta, que é um sonho antigo do clube. Na última semana, o jornal italiano La Stampa publicou que o zagueiro já acertou sua ida para a equipe do Morumbi e informou que o jogador rescindiria com a Juventus nos próximos dias, o que agora acabou se confirmando.

Lúcio encerra sua passagem frustrada pela Juventus depois de ter se consagrado com a camisa da Inter de Milão, pela qual foi campeão italiano, mundial e da Liga dos Campeões, além de ter faturado duas Copas da Itália e uma Supercopa daquele país.