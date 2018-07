Lúcio diz que Palmeiras não pode se iludir com vitória sobre Coritiba

O zagueiro Lúcio, que havia cobrado empenho dos companheiros em uma dura entrevista coletiva durante a semana na qual afirmava que muitos jogadores não estavam correndo, ficou satisfeito com o desempenho da equipe na vitória do Palmeiras sobre o Coritiba, na noite deste sábado, por 1 a 0. "Com esse espírito, é difícil perder. O empenho foi fundamental", afirmou o capitão.

Com a vitória, a equipe palmeirense subiu cinco posições na tabela e depende dos resultados deste domingo para verificar se voltará ou não à zona de rebaixamento. Lúcio afirma que a vitória deste sábado foi apenas o primeiro passo. "Não podemos nos iludir com esse jogo. Demos apenas um pequeno passo. Temos de unir espírito e qualidade para seguir vencendo."

O treinador Ricardo Gareca, que conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, também acredita que a equipe não pode se contentar com esse triunfo. "Foi um longo sofrimento até ganhar esse primeiro jogo, mas não podemos nos contentar. Precisamos tirar o Palmeiras dessa situação", disse o argentino, que também comentou sua permanência no cargo. "Eu sinto apoio da diretoria e não queria sair deixando o Palmeiras na parte debaixo da tabela. Precisamos subir ainda mais", disse o treinador.