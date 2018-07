Lúcio espera que São Paulo seja trampolim para seleção brasileira

Titular do Brasil nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010, Lúcio perdeu espaço na seleção brasileira depois que a mesma passou a ser comandada por Mano Menezes. Porém, com a volta de Luiz Felipe Scolari ao cargo, o zagueiro espera recuperar os bons tempos de titular absoluto com a camisa amarela. O jogador admitiu seu desejo de retornar ao time nacional em sua apresentação oficial ao São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, no salão nobre do Morumbi.

Com a grande exposição que terá no Brasil com a camisa são-paulina, Lúcio tem a convicção de que Felipão poderá reconduzi-lo à seleção, até porque conquistou, ao lado do comandante, o Mundial de 2002. "Acredito que para mim foi um prazer enorme ter feito parte da seleção brasileira, é um orgulho para mim representar o Brasil e para mim não é diferente. O desejo e a vontade são os mesmos dos outros jogadores. No trabalho do dia a dia e jogando bem que se mostra a capacidade para voltar à seleção. Mas eu respeito a decisão do treinador, mas não posso esconder que quero voltar à seleção", afirmou o defensor de 34 anos.

E Lúcio deixou claro nesta quarta-feira que se vê longe de uma aposentadoria, embora já esteja na fase descendente de sua carreira. A boa forma física exibida em sua apresentação, que ficou clara quando ele tirou a camiseta que estava vestindo para colocar a camisa são-paulina nesta quarta, é um indício de que ele ainda tem plenas condições de exibir o melhor do seu futebol.

"Projetar até quando posso jogar é difícil, mas meu desejo é estar sempre atuando. Quero contribuir para a equipe. Vivo do futebol, amo o futebol e me dedico a isso desde criança", ressaltou, antes de acrescentar: "Eu me cuido diariamente. Espero que minha carreira ainda vá longe".

Mas, independentemente de quando irá se aposentar, Lúcio vislumbra a possibilidade de disputar a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014 e sabe que seu desempenho no São Paulo será fundamental para conseguir ou não se firmar novamente na seleção. "Meu desejo é mostrar dentro de campo que tenho capacidade e condições de voltar à seleção", disse Lúcio, sabendo que passará a ser visto agora como um jogador mais veterano dentro de uma seleção sob grande pressão, fato que também não incomoda o experiente atleta.

"Seleção, independentemente do treinador ou de idade, ela vive de resultados. Infelizmente não tem obtido e isso é normal dentro do futebol. Pressão é sempre muito grande. Se você busca resultados positivos, tem de estar no topo de qualquer competição e isso é o que realmente conta. Importante é cada um poder mostrar sua competência", enfatizou.