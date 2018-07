Lúcio está fora da excursão do São Paulo e será vendido

Apesar das palavras elogiosas do presidente, o descontentamento com o desempenho do pentacampeão mundial é enorme no Morumbi. Lúcio chegou no início do ano como uma das grandes contratações para a temporada, mas só acumulou partidas ruins e problemas dentro do grupo. A frustração é ainda maior porque sua chegada era para ser uma resposta de impacto ao desinteresse da diretoria em procurar o uruguaio Diego Lugano, um dos maiores ídolos recentes da torcida.

A irritação vem desde o primeiro semestre, na disputa da Copa Libertadores. Ao ser substituído por Ney Franco contra o Arsenal de Sarandi, não esperou os companheiros no vestiário e foi direto para o ônibus. Ao desembarcar no Brasil, disse que a partida estava 0 a 0 quando ele estava em campo - o jogo terminou com vitória dos argentinos por 2 a 1 - e abriu grave crise com Ney Franco, que foi respaldado pela diretoria no episódio.

Desde então o presidente tinha vontade de negociá-lo, mas como o antigo treinador o recolocou entre os titulares, Juvenal resolveu dar uma segunda chance ao atleta mesmo com a expulsão infantil contra o Atlético-MG nas oitavas da Libertadores quando o time estava ganhando.

Só que as inúmeras falhas de posicionamento e as arrancadas desenfreadas ao ataque cansaram não só a diretoria, mas também o técnico Paulo Autuori, que ficou muito irritado com o erro cometido pelo zagueiro no lance que originou o gol da vitória do Internacional quarta-feira no Morumbi. Lúcio perdeu a bola no ataque e, na sequência, saiu o gol de Leandro Damião. O treinador havia pedido várias vezes para ele guardar posição.

Depois do jogo, Autuori disse que alguns jogadores precisavam controlar a "volúpia" e a "vontade de resolver sozinho". O recado foi claro para Lúcio. Nesta sexta-feira, depois de ser informado que estava fora do time, o zagueiro treinou separado do resto do elenco. Seu contrato vai até 2015.