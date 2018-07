Lúcio fala em humilhação ao comentar situação no São Paulo

SÃO PAULO - Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, da TV Globo, Lúcio abriu o jogo sobre o drama que sofre no São Paulo e falou das polêmicas que o fizeram ser afastado há seis meses. O zagueiro diz que se sentiu humilhado, discriminado e em uma ditadura. Ele ainda tem contrato com o clube, mas está treinando em casa por meio de uma autorização. Segundo o jogador, isso o ajuda a se manter firme psicologicamente. Este foi o primeiro pronunciamento do jogador desde que foi afastado pela diretoria tricolor.

"É uma sensação horrível. Horrível e de discriminação. Você está querendo fazer o melhor e ser profissional. Não cheguei nenhum dia atrasado, não faltei a treinamento. É uma sensação de ditadura você ter de passar por aquilo por capricho de alguém", desabafou Lúcio. O afastamento do zagueiro foi decretado pelo ex-treinador Paulo Autuori. O motivo dado foi que Lúcio estava prejudicando a "saúde do vestiário".

"O Autuori usou essa frase para explicar meu afastamento. Mas, onde ele encontrou isso, eu não sei. Só ele pode dizer, não é? Eu fiz amigos no São Paulo, eles me ligam, perguntam quando eu vou voltar. Não tive problema com ninguém no vestiário. Acho que isso (justificativa para o afastamento) ou foi uma desculpa, ou um mal entendido do treinador que passou por lá (Autuori). Joguei na Europa, com gente de outras nacionalidades, outras culturas, passei um longo tempo na seleção. Se eu fosse uma má influência, não teria esse histórico."

O jogador também negou problemas com os companheiros do elenco. "Tenho contato com Luis Fabiano, Ganso, Osvaldo, Wellington, Denilson, Jadson, Carleto, Édson Silva. Acho que se eu tivesse problema de vestiário, não teria tantos amigos assim."

Outra polêmica que Lúcio explicou foi sobre ter levado um preparador físico próprio para o CT. "Não estava treinando com preparador físico próprio. Era só meu primo, o Lucas, que estava apenas pegando a bola para mim. Não estava me dando treino. Eu faço aquilo sozinho ou com a companhia de qualquer outra pessoa. Só que o treinador me falou que aquilo não era certo, quer era uma falta de respeito, que ele deveria ser avisado, que isso era uma regra. Quem falou que eu levei ao treino um preparador físico próprio mentiu".

A relação entre Lúcio e São Paulo deve terminar. Não há mais climas entre as partes para uma reconciliação. Diante disso, o zagueiro, que chegou a ser capitão do time em algumas partidas, deve procurar outro clube para trabalhar e aceita até uma redução salarial. "Sei do meu potencial. Não posso convocar a diretoria para conversar. O que vou fazer? Vários clubes demonstraram interesse, mas eu já tinha feito dez partidas no campeonato (Brasileirão) e não poderia me transferir. Estou aguardando. Poderia sair para ganhar menos, pois iria para fazer o que eu gosto. Não é só pelo dinheiro."

Mesmo que tenha sido uma vítima de decisões equivocadas da diretoria, Lúcio provavelmente não deixará saudade na torcida tricolor. O zagueiro não foi bem na sua passagem pelo clube e ficou marcado pela expulsão na partida contra o Atlético-MG na Libertadores. Sobre este episódio se limitou a dizer: "Na expulsão eu não vejo culpados. Foram duas faltas normais de futebol," completou.