Lúcio fica no banco do São Paulo por decisão técnica, diz Ney Franco

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco garantiu que a decisão de tirar Lúcio da equipe titular do São Paulo é "puramente técnica" e que não foi uma forma de retaliação pela postura do zagueiro na derrota para o Arsenal, na Argentina, pela Libertadores. Na ocasião, o jogador foi substituído e, irritado, preferiu não ficar com os companheiros no banco de reservas - ele também foi para o ônibus da delegação antes do final da partida.

Para o treinador, aquela situação já está superada. Mas Lúcio ficará como opção no banco de reservas para enfrentar o São Bernardo, nesta quarta-feira, às 22 horas, pelo Paulistão. "É uma decisão puramente técnica, muito em função do desempenho do Rafael Toloi e do Edson Silva no último jogo", explica Ney Franco, elogiando os titulares da zaga. "Acho que eles foram bem na defesa e ainda foram coroados com um gol na última partida."

Com isso, o treinador tenta mostrar que vai privilegiar quem está em um bom momento na equipe, independentemente do nome ou do currículo. "Optei por manter a dupla do último jogo e que atuou na partida contra o Arsenal após a troca. Em função do desempenho dos dois, vão ficar. Pelos meus critérios, achei interessante manter a dupla", concluiu Ney Franco, ao barrar o consagrado e veterano Lúcio, grande reforço são-paulino nesta temporada.