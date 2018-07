Lucio Flavio aposta em superação do Botafogo O Botafogo já não vence há oito rodadas no Campeonato Brasileiro e faz neste domingo o clássico com o Fluminense, que está na vice-liderança da competição. E para deixar a incômoda situação, o meia Lucio Flavio apostou no poder de superação do time de Joel Santana.