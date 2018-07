Lúcio Flávio deixa Botafogo e vai para futebol mexicano

Lúcio Flávio defendeu o Botafogo entre 2006 e 2010, com uma rápida passagem pelo Santos em 2009. No clube, ele disputou 239 partidas e marcou 64 gols. Nesse período, ele conquistou dois títulos estaduais, em 2006 e 2010. Neste ano, porém, perdeu o apoio do torcedor, que o vaiou na reta final do Campeonato Brasileiro.

O técnico Joel Santana também pode sair do Botafogo. Ele vai dizer na quinta-feira se vai continuar no clube. A não-classificação para a Libertadores pode pesar para a saída do treinador, campeão estadual neste ano pelo clube alvinegro carioca. Afastado por indisciplina, o atacante Jobson também corre risco de não vestir a camisa do Botafogo em 2011.