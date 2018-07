Lúcio Flávio diz que não bateu pênalti por opção de Joel A torcida do Botafogo ainda está lamentando o pênalti perdido pelo meia Renato Cajá que poderia livrar a equipe da derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Nesta quinta, o meia Lúcio Flávio explicou que a escolha do batedor partiu do técnico Joel Santana.