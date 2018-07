Lúcio Flávio pede atenção contra o rebaixado Prudente

"Esses jogos são os mais perigosos e complicados. Por um motivo ou outro pode haver um relaxamento natural. É diferente enfrentar uma equipe que tem uma responsabilidade de outra que não tem. Por isso, será um jogo tão perigoso quanto foi o último", disse o meia Lúcio Flávio, referindo-se ao tropeço do Botafogo para o time reserva do Internacional no último fim de semana - perdeu por 2 a 1 no Engenhão.

"O atleta que estará ali [no Prudente] sonha jogar no Botafogo ou no Flamengo. Por isso, vai querer jogar bem e aparecer", ressaltou Lúcio Flávio. O time carioca ocupa a sexta colocação da tabela com os mesmos 56 pontos do Atlético-PR, logo atrás do Grêmio, quarto colocado, com 57. A quarta colocação só dará vaga na Libertadores se o Goiás não vencer a Copa Sul-Americana.