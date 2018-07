Lúcio Flávio revela tristeza com vaias no Botafogo

"O futebol sempre tem esse tipo de situação, faz parte do contexto do atleta. Mas ninguém gosta de trabalhar nesse ambiente, atrapalha os outros. O jogador sente pelo companheiro, pois já passou ou ainda vai passar por isso na carreira. O torcedor que vai para vaiar prejudica o clube", disse Lúcio Flávio, ressaltando que as críticas ao seu futebol acabam prejudicando o Botafogo de uma forma geral.

Lúcio Flávio também aproveitou a entrevista para comentar a sua declaração do último sábado, quando, perguntado sobre as vaias que recebeu durante a partida com o Vitória, disse que tinha mais sete partidas pelo Botafogo e que iria honrar a camisa do clube. Nesta quinta-feira, ele explicou que não quis dizer que estava se despedindo, apesar de seu contrato acabar no final deste ano.

"Às vezes, uma palavra que você coloca é interpretada de outra forma. A pergunta era sobre a questão das vaias, se continuassem nos próximos jogos. Respondi que tinha sete partidas para honrar a camisa, não podia falar outra coisa, nem se tivesse um contrato maior, pois os clubes estudam seu elenco a cada fim de temporada", afirmou Lúcio Flávio, que segue com futuro indefinido.

Apesar da pressão da torcida, o técnico Joel Santana já saiu em defesa de Lúcio Flávio, pedindo o fim das vaias e revelando até o desejo de contar com o jogador na próxima temporada. Ele também mantém o meia como titular do time - o próximo jogo do Botafogo será no sábado, contra o Atlético-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 32ª rodada do Brasileirão.