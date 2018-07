Lúcio fratura osso facial e critica zagueiro Manoel: 'covarde'

Atualizado às 22h32 Além da derrota por 2 a 1 para o Além da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro , neste domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão , o zagueiro Lúcio teve outro motivo para se lamentar. Após o jogo, foi constatada uma fratura no osso facial do olho direito. A lesão ocorreu após um disputa de bola com o jogador Manoel. Irritado, o defensor palmeirense xingou o adversário em sua página no Instagram e twitter.

"Triste por perder um jogo onde jogamos bem, mas sabemos que temos que melhorar. Decepção por depender de uma arbitragem precária e com muitos erros, onde um jogador agride o outro covardemente e agora, quem responde? Jogador covarde e arbitragem que comete erros absurdos como os erros de hoje. Isso é a arbitragem do nosso futebol! Vergonha", postou o zagueiro.

Depois da partida disputada no Pacaembu, Lúcio teve de ir ao Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital, por causa do corte no rosto. Acompanhado por membros do departamento médico do Palmeiras, o zagueiro recebeu a notícia da fratura.

"Obrigado a todos pelo apoio. Infelizmente, fratura no osso facial do olho direito. Agora, um tempo de molho. Que Deus nos abençoe e eu consiga voltar logo. Peço muito a Deus!", disse novamente por meio do Instagram.

O choque com o zagueiro Manoel aconteceu perto da área cruzeirense, nos minutos finais do primeiro tempo. Após pularem para disputar uma bola, Lúcio ficou caído no gramado e com um corte no rosto. Embora o palmeirense tenha dito que recebeu uma cotovelada de Manoel, na verdade ele levou uma cabeçada.

Apesar da lesão e do olho inchado, Lúcio continuou jogando normalmente durante toda a etapa final. Na próxima rodada, no domingo, o Palmeiras enfrenta o Corinthians pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, na quarta-feira, vai a Florianópolis pegar o Avaí, em partida válida pela fase que antecede as oitavas de final da Copa do Brasil.