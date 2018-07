Lúcio minimiza Gauchão e prega foco no Brasileiro

"Temos que levantar a cabeça e saber que domingo tem um jogo importantíssimo do Brasileiro, que vai ser um campeonato difícil. Não adianta lamentar. Ficamos tristes, mas a partir de domingo tem que focar como sempre foi", comentou o meia, após o treino desta quarta-feira.

Depois do descanso no início da semana, os jogadores do Grêmio voltaram as atividades dando enfoque especial nos treinos físicos, sob o comando do preparador Flávio de Oliveira.

A novidade do dia foi o atacante André Lima, que começou a fazer exercícios específicos dando sequência a sua recuperação. No domingo, ele completou dois meses da cirurgia realizada no joelho direito. O jogador, contudo, ainda não tem previsão de retorno ao time.