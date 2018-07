Lúcio prorroga contrato com a Internazionale de Milão até 2014

MILÃO - Com a eliminação da seleção brasileira da Copa América, o zagueiro Lúcio voltou suas atenções para a Internazionale de Milão e nesta quinta-feira anunciou a prorrogação de seu contrato com o clube. O vínculo do jogador, que se encerraria em junho de 2012, agora terminará em junho de 2014.

De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, a negociação foi conduzida pelo seu representante, Sandro Becker, já que Lúcio foi liberado pela diretoria da equipe italiana. Ele passa férias em Brasília, onde vive sua família, e deve voltar à Europa em duas semanas.

O zagueiro foi capitão da campanha da seleção brasileira na Copa América. A equipe de Mano Menezes acabou eliminada no último domingo, nas quartas de final, com a derrota nos pênaltis para o Paraguai, após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Lúcio está na Inter de Milão desde a temporada 2009/2010, quando deixou o Bayern de Munique. Pelo time italiano, conquistou um Campeonato Italiano (2009/2010), duas Copas da Itália (2009/2010 e 2010/2011), uma Supercopa Italiana (2009/2010), uma Liga dos Campeões da Europa (2009/10) e um Mundial de Clubes (2010).