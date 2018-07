Lúcio se diz ansioso para voltar a jogar no Brasileirão

Agência Estado - O que o Palmeiras pode fazer neste Campeonato Brasileiro?

Lúcio - Tem de esperar algumas rodadas para saber, mas a motivação é grande. Temos a oportunidade de mostrar o nosso valor, já que viemos da Série B e sempre tem a desconfiança. E a derrota para o Ituano foi um aprendizado. A gente viu que não pode bobear um minuto sequer e que todo jogo tem de ser encarado como uma final. O gosto amargo da derrota faz a gente refletir mais.

AE - Como os atletas mais experientes do grupo podem ajudar o jovem elenco do Palmeiras?

Lúcio - Tenho de fazer a minha parte bem, jogando, cumprindo com as obrigações táticas. O futebol é um esporte coletivo e não podemos contar com a individualidade. Minha participação é ajudar os mais jovens a se motivarem e acreditarem que podem ganhar títulos.

AE - A união é fundamental para o time dar certo?

Lúcio - Um time campeão precisa de grandes jogadores, até porque a individualidade pode decidir em alguns momentos, mas o coletivo é o mais importante. Esse pensamento tem de existir no Palmeiras e na seleção brasileira. Todo mundo tem de remar para o mesmo lado e o grupo tem de ser o mais importante. Como disse na Copa América de 2011, se o nome fosse tão importante, não ficaria no lado de trás da camisa.

AE - O que pensa sobre Gilson Kleina. Ele lembra algum treinador com quem você já trabalhou?

Lúcio - A maior qualidade dele é o caráter. Ele trata todo mundo igual e não faz diferença entre quem joga e o reserva. Ele trabalha muito, posiciona bem o time. Trabalhei com o Ottmar Hitzfeld, atual técnico da Suíça e que foi campeão pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e eles se parecem. Eles falam o que está errado olhando no olho do jogador.

AE - É verdade que quando você chegou ao Palmeiras os atletas mais jovens brincaram com a sua idade?

Lúcio - Teve mesmo. Wesley e mais uns moleques falaram que jogavam videogame com meu boneco no Atari e no Super Nintendo. Dei risada e falei que eu só apareci a partir do Playstation, que é mais novo. Mas isso foi legal, porque ajudou a me fazer enturmar rapidamente e fui muito bem-recebido por todos no clube.

AE - Qual é a expectativa para a seleção brasileira na Copa?

Lúcio - Pelo comando da seleção, nível dos jogadores e jogando em casa, tudo isso motiva bastante e vejo o Brasil com grandes chances de ser campeão. A presença do Felipão faz o time ganhar confiança. Ele fez isso em 2002. Claro que isso não pode partir só do treinador. O grupo tem de estar disposto a se sacrificar e deixar a individualidade de lado e pensar só na seleção. Já vimos que quando isso não é feito, quem perde é a seleção. Mesmo com alguns dos nossos jogadores não vivendo um bom momento, acredito que o time será forte e um dos favoritos.

AE - O nível dos técnicos brasileiros é muito distante do europeu?

Lúcio - Acredito que sim, principalmente na parte do comando. Aqui você vê claramente interferência de diretores e presidente na escalação, o que é uma vergonha. Na Europa, o treinador faz o que quiser e no fim da temporada presta conta para o dirigente. Nisso, estamos muito atrás.

AE - Você aprova ex-jogadores que se tornam comentaristas?

Lúcio - Tem alguns que só querem criticar. Isso é uma falta de caráter e personalidade. Avaliar um atleta é diferente de você humilhar, ainda mais se até pouco tempo o cara estava ao seu lado, jogando. Infelizmente isso acontece. Não sei se é inveja, mas acontece.