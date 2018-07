Lúcio será titular no São Paulo para jogo contra a União Barbarense

SÃO PAULO - O São Paulo que enfrentará a União Barbarense terá algumas modificações, com destaque para o retorno de Lúcio ao time. Ney Franco pretende usar a experiência do zagueiro na partida contra o Atlético-MG pela Copa Libertadores e dará uma oportunidade para ele tentar reconquistar definitivamente a posição.

São seis desfalques para o confronto, que garante o primeiro lugar no Estadual em caso de vitória. Maicon e Luis Fabiano estão lesionados, Denilson foi liberado para resolver problemas particulares, Rodrigo Caio cumpre suspensão e Rogério Ceni e Jadson serão poupados.

O São Paulo entrará em campo com Denis; Paulo Miranda, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto, Fabrício, Wellington e Ganso; Douglas, Osvaldo e Aloísio. O treinador admite que o time que enfrentará o Atlético terá o mesmo desenho tático desta quarta.

"Quero usar esse jogo que serve além da questão da vitória no Paulista para também desenharmos a equipe que vai jogar com o Atlético-MG na Libertadores". De todos os desfalques, Maicon, Jadson e Luis Fabiano são ausências confirmadas para o dia 17.

Sobre Lúcio, Ney Franco elogiou seu desempenho contra o Paulista e resolveu dar uma nova chance ao zagueiro. Ele será testado ao lado de Rafael Toloi. "Ele está totalmente envolvido com o trabalho. Depois do jogo contra o Arsenal tivemos uma reunião com todo o elenco e coloquei algumas coisas com relação a ele. Logo depois ele me procurou para conversarmos e não existe mais nada a ser colocado. No último jogo, mesmo sem ser o capitão, ele fez essa função junto com o Fabrício e está comprometido com o projeto".