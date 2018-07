Lúcio tem desconforto e deve desfalcar o Palmeiras nesta quarta

O técnico Dorival Júnior comandou nesta terça-feira o último treino do Palmeiras antes da partida contra o Cruzeiro, nesta quarta, às 19h30, no Mineirão. Diferentemente do que faz convencionalmente, o treinador não realizou nenhum treino que desse um indício da equipe que inicia a partida, mas a tendência é a de que Lúcio não tenha condições de jogo.

O zagueiro sente um desconforto na coxa esquerda e ainda será reavaliado para saber se tem condições de viajar com o time para Minas Gerais, mas a tendência é que ele não tenha condições de jogo. Com isso, Nathan e Gabriel Dias disputam uma vaga ao lado de Tobio. Victorino aparece como uma terceira opção, mas com chances remotas.

Desfalque certo é o volante Marcelo Oliveira, que pertence ao Cruzeiro e não pode enfrentar o clube por questões contratuais. Em seu lugar, Washington deve ser o escolhido. O meia Allione e o atacante Cristaldo correram em volta do gramado, se recuperando de dores musculares. Cristaldo tem chances de ir para o jogo, mas a situação de Allione parece mais difícil.

O atacante Diogo, recuperado de dores musculares, treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira e deverá se relacionado. Os jogadores fizeram um treino tático com os atletas divididos em dois grupos.

Assim, o Palmeiras deve enfrentar o Cruzeiro com Fernando Prass; João Pedro, Tobio, Nathan (Gabriel Dias) e Juninho; Washington, Victor Luis, Wesley e Valdivia; Cristaldo e Henrique.