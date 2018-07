Lúcio treina bem e pode estrear pelo Palmeiras nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Lúcio agradou em seu primeiro teste e mostrou que pode ser uma peça útil na temporada. O zagueiro foi titular na maior parte do jogo-treino em que o Palmeiras perdeu por 3 a 1 para o São Caetano ontem, na Academia de Futebol. E, apesar da derrota, o pentacampeão mundial deixou o campo como um dos melhores do time.

Ele foi escalado ao lado de Victorino e conseguiu se conter nas subidas ao ataque, uma de suas principais características. Além disso, chamou a atenção o fato de que, ao lado de Eguren, orientou bastante os companheiros. Com Lúcio em campo o jogo estava 1 a 1.

A boa atuação aumenta bastante a chance de Lúcio ficar pelo menos no banco de reservas contra o Comercial, amanhã, em Ribeirão Preto.

Outros que chamaram a atenção foram Leandro, William Matheus e Rodolfo – que começou perdido, tanto que fez o pênalti que originou o primeiro gol do Azulão, mas depois mostrou personalidade e atrevimento para driblar os adversários. Eguren e Mendieta mostraram que ainda precisam de mais um pouco de treinamento.

O Palmeiras abriu o placar com Wendel. Danilo empatou de pênalti. No segundo tempo, Lúcio foi substituído por Wellington e o São Caetano virou, com Giancarlo, após falha de Bruno. Em seguida, mais uma vez o goleiro palmeirense foi mal, desta vez em uma cobrança de falta de Vagner Carioca no meio do gol.

O jogo foi disputado apenas por reservas. Valdivia ficou com o grupo considerado titular – ele só vai jogar domingo, contra o Atlético Sorocaba.

Bruno César realizou exames médicos ontem e a deve assinar contrato até amanhã. Quem também está chegando é o volante Bruninho, da Portuguesa. O jogador de 22 anos fica na Lusa até o término do Campeonato Paulista, quando se encerra seu contrato, e se apresenta depois do Estadual.

E o zagueiro Henrique recusou uma proposta do Napoli. "Ele só sai se o Paulo Nobre quiser", disse Marcos Malaquias, seu empresário.