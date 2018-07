Lúcio treina separado e vira dúvida no São Paulo para o clássico

SÃO PAULO - O zagueiro Lúcio não participou do treino tático do São Paulo desta sexta-feira e passou a ser dúvida para o clássico de domingo contra o Corinthians, às 16 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto Paulo Autuori comandava atividade para corrigir alguns erros da equipe no gramado do CT da Barra Funda, o jogador realizou um trabalho separado, com o preparador Sérgio Rocha.

O clube não especificou se a ausência de Lúcio foi por problema físico ou opção técnica. O jogador não havia apresentado lesão, por isso cresceu a especulação de que estaria perdendo espaço na equipe por conta da má fase que atravessa. O zagueiro, contratado no início do ano para comandar a defesa são-paulina, nunca correspondeu às expectativas e é um dos mais criticados pela torcida.

Mas Lúcio não é o único problema do São Paulo para o clássico. Denilson e Aloísio, suspensos, além de Luis Fabiano, com lesão muscular, estão fora. O lateral Clemente Rodriguez, com problema na coxa esquerda, participou apenas do aquecimento no treino desta sexta e também é dúvida.

Sem vencer há 11 partidas, sendo oito derrotas consecutivas, o São Paulo tentará a recuperação diante do Corinthians, e o técnico Paulo Autuori deve levar o time a campo com: Rogério Ceni; Douglas, Paulo Miranda (Lúcio), Rafael Toloi e Juan (Clemente Rodríguez); Wellington (Fabrício), Rodrigo Caio, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Ademilson.