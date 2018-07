Lúcio vê Palmeiras exposto com formação de Ricardo Gareca

Embora o técnico do Palmeiras, Ricardo Gareca, tenha assegurado que não vai abrir mão de seu esquema tático ofensivo, o zagueiro Lúcio deixou claro que não aprova a formação montada pelo treinador na derrota por 1 a 0 para o Internacional, sábado, no Pacaembu. Segundo o capitão, a decisão do treinador deixa a defesa muito mais exposta.

"É complicado. O time fica exposto, mas a decisão é do treinador. Não temos autonomia para se envolver nesses assuntos. Temos que obedecer as ordens táticas e tentar fazer o melhor", disse o defensor, que fez questão de afirmar que não existe qualquer problema de relacionamento do treinador com o grupo. "O relacionamento é bom e está tudo tranquilo", assegurou.

Gareca montou o time com um volante (Marcelo Oliveira), dois meias (Mendieta e Allione) e três atacantes (Leandro, Mouche e Cristaldo). Apesar do time bastante ofensivo, o Palmeiras criou poucas chances de gol e ainda deixou a defesa desguarnecida. E para complicar ainda mais, o treinador não realizou qualquer trabalho tático ou coletivo com esse time.

Mesmo com a derrota, ele avisou que não vai abrir mão do esquema ofensivo e tem a certeza de que o time vai dar a volta por cima jogando desta forma. "Tenho fé que o time pode melhorar. Por quê? Porque sou um homem de fé. Estou machucado, com mais dor do que qualquer jogador ou torcedores, mas sou um homem de fé. Só olho para frente, não para trás", assegurou.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Atlético-MG, em Minas Gerais, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será no domingo, diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada.