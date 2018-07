Lugano aceita proposta e renova com o São Paulo até o fim do ano

O zagueiro Diego Lugano aceitou a proposta do São Paulo para renovação de seu contrato com o clube até 31 de dezembro. O jogador estava incomodado com a forma como a negociação foi feita pela diretoria, incluindo um pedido para diminuição do seu salário, mas optou por seguir na equipe mesmo assim, pois não queria abandonar a equipe em um momento desses.

O capitão do São Paulo entende a situação turbulenta do time, que não vence já cinco jogos na temporada e está pressionada e sofrendo críticas da torcida. Após considerar todos os fatores, decidiu permanecer para ajudar o técnico Rogério Ceni e blindar o grupo dos mais jovens. O contrato anterior de Lugano terminaria na sexta-feira.

"Diego Lugano nos avisou há pouco, por meio de seu agente, que aceitou a proposta de renovação do SPFC. Ficará conosco até o fim do ano", escreveu o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, em sua conta no Twitter. Em um primeiro momento, o dirigente não queria prorrogar o vínculo do zagueiro, mas depois de pedidos públicos de jogadores e do técnico Rogério Ceni, mudou de ideia.

O maior problema agora é que o São Paulo terá mais estrangeiros do que o limite permitido, que são cinco atletas relacionados para as partidas. Com isso, sempre um ficará fora, ou dois, caso Centurión volte mesmo ao clube. Além de Lugano, os outros estrangeiros são Pratto, Cueva, Buffarini e os recém-contratados Jonatan Gómez e Robert Arboleda.