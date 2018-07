Lugano admite ter forçado cartão amarelo no triunfo do São Paulo

O zagueiro uruguaio Diego Lugano admitiu nesta quarta-feira ter levado um terceiro cartão amarelo de propósito nos minutos finais contra o Vitória para favorecer um rodízio no time. Após marcar o gol que fechou os 2 a 0 no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro, o defensor recebeu a advertência nos acréscimos e vai cumprir suspensão neste domingo contra o Flamengo, em Brasília.

Na saída de campo, Lugano afirmou em entrevista para emissoras de televisão que o cartão estava planejado. "Já estava previsto para esse domingo, com a volta do Rodrigo Caio, começar a fazer um rodízio. A gente aproveitou para tirar o cartão e aproveitar o rodízio para zerar o amarelo", contou o uruguaio. O jogador de 35 anos atuou por cinco rodadas seguidas e pela programação da comissão técnica precisará de descanso para não exceder o limite das condições físicas.

Em 2013, Valdivia teve atitude parecida à de Lugano e depois foi punido pelo Superior Tribuna de Justiça Desportiva (STJD) por conduta antidesportiva. O chileno forçou um cartão amarelo quando estava no Palmeiras para que cumprisse suspensão enquanto estivesse em compromisso com a seleção do seu país.

A volta de Rodrigo Caio ao São Paulo após a participação na Copa América Centenário possibilita ao elenco ter mais opções para montar a defesa. O zagueiro vai substituir Lugano após o uruguaio ter marcado o segundo gol desde que retornou ao São Paulo, em janeiro. "O importante é a gente voltar a ganhar os três pontos, que deixamos escapar contra o Atlético Paranaense na última partida. Não jogamos tão bem quanto o anterior, mas vencemos, com justiça", comentou.

O técnico argentino Edgardo Bauza afirmou que a boa sequência do uruguaio como titular excede a expectativa inicial do São Paulo. "Ele tem melhorado fisicamente. Não achei que conseguiria jogar por cinco rodadas seguidas. Lugano é importante para o elenco por sua liderança", afirmou. Fora o uruguaio, outra baixa para domingo é o volante Thiago Mendes, que também recebeu o terceiro cartão amarelo.