Aos 36 anos, o zagueiro Diego Lugano afirma que 2017 pode ser o último ano de sua carreira como jogador. Ele está com o elenco do São Paulo para a disputa da Florida Cup - a equipe estreia quinta-feira diante do River Plate depois de vencer dois jogos-treinos contra o Boca Ratón e o Sarasota. "Pode ser perfeitamente minha última pré-temporada, meu último ano. Então vamos encarar com a maior paixão, compromisso e alegria possível. Se o físico aguentar, claro. Estou muito feliz por isso", afirmou o zagueiro ao programa Seleção SporTV.

Depois de ter sofrido com lesões no joelho nos últimos anos, o uruguaio comemora o fato de fazer sua primeira apresentação em alto nível nos últimos três anos. "Na verdade, a ideia minha é, primeiro, terminar a pré-temporada, porque fazia três anos que não conseguia fazer, tinha sempre uma cirurgia no joelho, alguma coisa. Isso já me deixa muito feliz. Estou treinando todo dia, com meus companheiros", disse o defensor.

Lugano não descartou estender seu vínculo até o final do ano. A princípio, ele termina no mês de julho. "Tranquilamente, no meio do ano, a gente verá. Se o clube achar que ainda posso ser importante, a gente falará, se não, com total naturalidade, estou muito satisfeito com o que fiz no São Paulo, na minha carreira. Veremos o que acontece", disse.

Lugano também comentou a concorrência que está enfrentando na zaga do São Paulo. Na atual temporada, o técnico Rogério Ceni como opções Rodrigo Caio e Maicon, que devem ser titulares, além de Lyanco, Breno, Lucão, Douglas e o próprio Lugano. "Na zaga do São Paulo, como o ano passado, é a posição que tem mais jogadores. Hoje somos sete defensores, todos treinando muito bem, o que traz uma competitividade muito boa. Mas para mim, pessoalmente, quero jogar no meu máximo potencial que posso alcançar hoje, com 36 anos, e com minha história de contusões recentes", afirmou o veterano.