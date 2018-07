Lugano cobra Uruguai preocupado em vencer Costa Rica

MONTEVIDÉU - Integrante do grupo da morte, composto por três campeões mundiais, o Uruguai deve se preocupar principalmente em vencer a Costa Rica, teoricamente a mais fraca das integrantes do Grupo D da Copa do Mundo de 2014. Pelo menos é essa a avaliação do capitão da seleção campeão do mundo em 1930 e 1950, Diego Lugano.

"Apesar de todos falarem de ingleses e italianos, boa parte da sorte do Uruguai nesta Copa vai ser definida na estreia contra a Costa Rica", comentou Lugano, falando do jogo dia 14 de junho, no Castelão, em Fortaleza.

Em entrevista a uma rádio inglesa, país no qual defende o West Bromwich, Lugano lembrou da importância de começar bem o Mundial. "Desde a primeira partida, vamos ter que jogar no melhor nível possível, porque essa é a única forma de avançar à segunda fase", completou o zagueiro, já projetando os jogos contra Inglaterra (19 de junho, no Itaquerão) e Itália (24 de junho, em Natal).