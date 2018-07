Lugano crê em Uruguai 'protagonista' na Copa de 2014

"Se o Uruguai garantir vaga na Copa do Mundo e chegar lá no mesmo nível em que estamos hoje, seguramente será protagonista. Não sei se favorito, mas sem dúvida será muito respeitado", comentou o ex-jogador do São Paulo.

Para Lugano, a presença do Uruguai na Copa é uma obrigação. "Conquistar uma vaga para a Copa do Mundo não é uma obrigação atual e sim histórica. A diferença é que hoje estamos num ótimo momento. Se tivemos dificuldades é porque as Eliminatórias Sul-Americanas são as mais difíceis do mundo. E estas não serão diferentes, mesmo que tenhamos iniciado bem", apontou o capitão do líder das Eliminatórias.

Campeã da Copa América, quarta colocada na Copa do Mundo da África do Sul e melhor sul-americana no ranking da Fifa (em quinto), a seleção uruguaia voltou a compor o grupo das potências do futebol, posto que havia perdido desde seu último título mundial, em 1950. "Recolocamos a seleção entre as melhores do futebol mundial, não só com títulos e boas atuações, mas impondo respeito. Agora todos jogam contra o Uruguai como se estivessem em uma final para ganhar prestígio. Isso nos deixa feliz e nos motiva para seguir por este caminho", afirma Lugano.

O maior sonho do zagueiro, porém, não é nenhum título, é estar nos Jogos de Londres com a seleção de Uruguai. "O que mais me motiva é ir aos Jogos Olímpicos, por tudo o que a competição representa para o povo uruguaio. É difícil, porque só entram três jogadores acima da idade, mas desejo de coração", disse Lugano, que sonha em repetir os ouros olímpicos de 1924 e 1928 para o futebol do Uruguai.