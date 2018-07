Lugano desrespeita procedimento do exame antidoping e é multado em R$ 10 mil

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) multou o zagueiro uruguaio Diego Lugano em R$ 10 mil por não cumprir o procedimento do exame antidoping do jogo entre São Paulo e Botafogo, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, disputado em Ribeirão Preto.

A decisão está registrada em ata da sessão de julgamentos da última segunda e se baseia no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com o artigo 191, dificultar o comprimento de obrigações e não cumprir atos normativos são consideradas infrações passíveis de multa de R$ 100 a R$100 mil.

O caso não chegou a ser registrado na súmula do jogo contra o Botafogo pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho. A partida, que foi disputada em 22 de março, terminou empatada em 1 a 1. O São Paulo pode recorrer da decisão.

Na última quarta, Lugano desfalcou o São Paulo no empate por 0 a 0 com o Defensa y Justicia, na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O uruguaio volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo do próximo sábado contra o Linense, no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão.