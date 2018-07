Lugano disputa partida de futebol com crianças da Aldeias Infantis SOS Brasil

O jogador do São Paulo Diego Lugano, disputou uma partida diferente na última segunda-feira. O zagueiro reuniu 45 crianças e adolescentes da Aldeias Infantis SOS, em Poá, para uma brincadeira divertida com a bola nos pés.

Depois do jogo, Lugano conheceu as casas-lar da organização e deu dicas sobre compromisso e dedicação. "O que ele me disse me fez repensar várias coisas. A experiência dele, a humildade que ele teve de falar francamente conosco, foi muito importante", afirmou Hilton Santos, um dos garotos do projeto que sonha em ser jogador profissional.

A organização que recebeu a visita do jogador Lugano é a segunda mais antiga do País, inaugurada em 1968. O espaço possui centro de fortalecimento para crianças que participam de atividades socioeducativas. "É uma alegria conhecer um trabalho como esse, de cuidado com o futuro de tantas crianças. Não se importar com o que acontece ao redor é como viver numa bolha", disse o zagueiro do São Paulo, que compartilhou um pouco da sua experiência com a garotada.