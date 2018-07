Lugano divulga texto motivacional e pede apoio à torcida

Uruguai e Itália jogam nesta terça-feira para decidir quem avança às oitavas de final da Copa do Mundo. A última rodada do Grupo D tem sabor de decisão e assim o capitão Diego Lugano a está encarando. Em sua página oficial no Facebook, o zagueiro postou um texto motivacional para todos os torcedores.

De fora do duelo por conta de uma lesão no joelho, ele prometeu que a equipe irá jogar para vencer até o final, como verdadeiros lutadores, pelo país de "3,3 milhões de habitantes que tem o maior número de jogadores por metro quadrado do mundo".

"Somos contraditórios, injustos, imaturos, sonhadores, obstinados, muito obstinados. Nunca nos damos por vencidos, somos lutadores. Somos pequenos, mas sonhamos como gigantes. Somos uma família, e que família", disse um trecho do texto.

Lugano destacou que os uruguaios amam o futebol, sonham com o impossível e são únicos, só se parecendo com os próprios uruguaios, ainda que, às vezes, procurem se diferenciar entre si.

"Queremos ganhar as partidas fáceis, mas a transformamos em difíceis. E, às vezes as difíceis se tornam um pouco (só um pouco) mais fáceis", disse outro trecho do texto do capitão, em suposta alusão à derrota para a Costa Rica e a vitória contra a Inglaterra neste Mundial.

A poucas horas do confronto que classificou como "transcendental" contra os italianos, Lugano concluiu em um pedido de união a todos uruguaios pela vitória da seleção: "Nós não nascemos para as fáceis, mas para as difíceis, e essa é uma difícil. Peço união".

O confronto entre Uruguai e Itália está marcado para as 13 horas desta terça, na Arena das Dunas, em Natal.