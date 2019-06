Lugano diz que parada chega em bom momento para o São Paulo

O diretor de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, avaliou que a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa América chega em um bom momento para o clube tricolor. O último compromisso do primeiro semestre foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na noite de quinta-feira.

"A parada para a Copa América chega em bom momento. Muita autocrítica, trabalho e rebeldia para melhorar em nosso retorno", escreveu Lugano em seu perfil no Twitter.

Lugano também voltou a criticar o VAR. O Atlético-MG abriu o placar em um gol polêmico, aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Igor Rabello tocou de cabeça, Toró furou ao tentar afastar, e a bola sobrou para Alerrandro, que mandou para o fundo da rede. O atacante atleticano estava adiantado e foi marcado impedimento, mas o árbitro Leandro Vuaden validou o gol depois de consultar o VAR. No entendimento do juiz, o passe para Alerrandro foi de Toró, e não de Rabello, configurando um novo lance.

"O time lutou e foi atrás do empate depois da intervenção do VAR, que novamente trouxe mais dúvidas do que certezas", disse Lugano.

O São Paulo está em nono lugar no Brasileirão, com 14 pontos conquistados. Como foi eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o time terá apenas mais 29 jogos até o fim desta temporada.