Lugano e Aderllan formam dupla de zaga em dia de testes no São Paulo

Em treino sem quatro titulares, Dorival Junior testou diversas novidades no time do São Paulo nesta quinta-feira. Lugano e Aderllan substituíram a dupla Rodrigo Caio e Arboleda na zaga - ambos em suas seleções nacionais para as Eliminatórias; Lucas Fernandes entrou na posição de Cueva - também convocado; e Gilberto treinou como centro-avante, na posição de Lucas Pratto - que se recupera do susto após o choque com Hernanes no domingo.

Outra alteração testada por Dorival foi Éder Militão na lateral direita, no lugar de Buffarini, que treinou com os reservas. Com isso, o time esboçado pelo treinador na primeira atividade tática aberta à imprensa após o clássico com o Palmeiras foi: Militão, Lugano, Aderllan e Edimar; Petros; Lucas Fernandes, Jucilei, Hernanes e Marcos Guilherme; Gilberto.

O treinador cobrou agilidade nos passes e pediu atenção especial nos contra-ataques, simulando uma linha de defesa adversária com quatro jogadores; três atletas do time sub-17 do São Paulo participaram da atividade. Na segunda parte da atividade, comandou o mesmo exercício com os reservas: Buffarini, Douglas, Bruno Alves e Júnior Tavares; Gomez; Marcinho, Denilson, Thomaz e Maicosuel; Shaylon.

Araruna volta ao gramado e Renan Ribeiro é poupado

O volante Araruna, que se recupera de um estiramento na coxa direita, iniciou sua transição do departamento médico para o gramado. Nesta quinta, treinou separado do restante do grupo, e prirozou trabalhos de fortalecimento muscular. A previsão é que ele retorne aos treinos com o restante do grupo na semana que vem.

Reserva, o goleiro Renan Ribeiro não participou nas atividades desta quinta por conta de uma tendinite no joelho direito. O atleta foi poupado para que possa retornar aos treinamentos já nesta sexta-feira.