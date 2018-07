Diego Lugano é anunciado como reforço do Cerro Porteño

O veterano Diego Lugano está de volta ao futebol sul-americano. Nesta segunda-feira, ele foi anunciado como novo reforço do Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador de 34 anos assinou contrato com o clube válido por uma temporada, com opção de renovação por mais uma.

Ídolo do São Paulo, onde atuou e se sagrou campeão da Libertadores e do Mundial em 2005, Lugano vem tendo dificuldades para se manter nos clubes onde atua. Ele estava desempregado desde o fim de sua curta passagem pelo pequeno Hacken, da Suécia, onde ficou por pouco mais de um mês, até maio.

A chegada ao Hacken, em abril, aliás, interrompeu uma longa sequência de nove meses sem clube para Lugano. Envolto em diversos problemas físicos, ele ficou afastado do futebol e sem contrato com nenhuma equipe após a última Copa do Mundo, quando terminou seu vínculo com o West Bromwich.

No Cerro Porteño, no entanto, ele voltará ao continente onde viveu algumas das principais alegrias no futebol, principalmente com a camisa do São Paulo, onde atuou de 2003 a 2006 e se tornou ídolo. Sua apresentação como reforço do time paraguaio acontecerá ainda nesta segunda-feira.