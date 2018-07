Lugano é demitido de clube inglês às vésperas da Copa do Mundo

LONDRES - Capitão da seleção uruguaia e sem clube. Essa é a nova realidade do experiente zagueiro Diego Lugano, de 33 anos. Ao mesmo tempo que é o homem de confiança do técnico Óscar Tabárez na seleção que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil, o jogador foi dispensado nesta sexta-feira pelo West Bromwich, equipe que quase foi rebaixada para a segunda divisão inglesa nesta temporada.

Lugano havia sido contratado pelo West Bromwich em agosto do ano passado, após uma passagem ruim pelo Paris Saint-Germain. No time inglês também ficou devendo, tanto que os dirigentes optaram por utilizar uma cláusula que permitia a quebra de contrato com o jogador.

Foram apenas 11 partidas e um gol marcado pelo jogador, que deve chegar à Copa do Mundo sem clube. Lugano, aliás, é um dos quatro atletas da seleção uruguaia que já está treinando sob o comando de Óscar Tabárez em Montevidéu. Além dele, participam destes trabalhos: o lateral-direito Fucile, ex-Santos e atualmente no Porto, o volante Arévalo Ríos, ex-Botafogo e hoje no Morelia, e o meia Gastón Ramírez, do Southampton.

Mas Lugano não foi o único a ser dispensado pelo West Bromwich nesta sexta-feira. Além dele, o clube rescindiu os contratos de Zoltan Gera, Steven Reid, Liam Ridgewell e Scott Allan. Scott Sinclair, Morgan Amalfitano, Matej Vydra, Thievy Bifouma e Goran Popov tiveram empréstimos encerrados e voltarão a seus clubes.