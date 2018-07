Lugano e Maicon se justificam e 'cobram' torcida após tumulto no CT

Após a confusão causa pela invasão ao Centro de Treinamento do São Paulo na manhã deste sábado, a dupla de zaga são-paulina Lugano e Maicon e o meio-campista Cueva foram conversar com um grupo de torcedores.

Vídeos feitos por um torcedor e divulgados pelo Twitter mostram o encontro, que aconteceu do lado de fora do CT. O tumulto paralisou a atividade comandada por Ricardo Gomes e resultou na agressão a Michel Bastos e Wesley. Além disso, equipamentos de treino foram roubados.

"Ou fechamos aqui ou estamos todos f******", gritou o uruguaio capitão do time, no primeiro vídeo. Em seguida, Maicon aparece e fala que não se opõe à cobrança, mas criticando a agressão aos colegas de equipe. "Agora precisamos do apoio de vôces. Vocês têm que cobrar mesmo, vocês têm o direito de cobrar, mas não é chegar lá dentro e bater em jogador não".

Logo depois, o defensor emendou chamando os torcedores que invadiram o CT para torcer pelo São Paulo no domingo, contra o Coritiba. "Eu quero ver é domingo, quero todo mundo lá amanhã", disse.

No segundo vídeo, o meio-campista peruano Cueva surge apontando para o escudo do time e dizendo: "muy grande, muy grande (muito grande)". Um torcedor fala logo em seguida: "você está com nós, você é f***".

O jogo contra o Coritiba será às 16h, no Estádio do Morumbi, e é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.