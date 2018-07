Lugano elogia Brasil e vê Uruguai vivo nas Eliminatórias

BELO HORIZONTE - Lugano tinha atirado para todos os lados na véspera da semifinal contra o Brasil. O zagueiro disse que Neymar simula faltas demais e que o árbitro chileno Enrique Osses poderia favorecer a seleção da casa. Nada disso aconteceu no jogo desta quarta-feira, que selou e eliminação do Uruguai na Copa das Confederações.

Depois da derrota para o Brasil por 2 a 1, o discurso de Lugano mudou um pouco. "Jogamos em alto nível contra o melhor do mundo. O futebol uruguaio joga assim, às vezes você ganha, outras você perde. Jogamos à altura de uma semifinal de Copa das Confederações."

Lugano jogou bem contra o Brasil. Depois de Cavani, foi o melhor do time. Sofreu um pênalti cometido por David Luiz e, como sempre, mostrou disposição e muita raça na defesa.

Arriscou-se numa dividida com Fred, com quem travou uma batalha durante 90 minutos, ao abaixar demais a cabeça, que bateu na chuteira do atacante brasileiro.

Talvez por causa das frases polêmicas sobre Neymar e o futebol brasileiro Lugano foi sem dúvida o jogador uruguaio mais vaiado durante a partida. O Mineirão lotado não o poupou.

"Doí muito perder um clássico para o Brasil. Com respeito, dou os parabéns. Jogamos contra os pentacampeões do mundo, e eles tiveram a sorte necessária. Sorte, eficácia, não sei."

O zagueiro e capitão afirmou que a derrota não vai desanimar o Uruguai na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Ele disse que o Uruguai fará de tudo para voltar ao Brasil no Mundial.

"Eliminatória é um torneio totalmente diferente, é o mais duro do mundo. O Brasil se classificou duas vezes na quarta posição, a Argentina conquistou a vaga na última rodada", afirmou.

O Uruguai é o quinto colocado das Eliminatórias e hoje disputaria a repescagem. Faltam quatro jogos para o final das Eliminatórias. "O Uruguai, por sorte, voltou a demonstrar que está no máximo nível mundial e que a Celeste voltou a ser respeitada."