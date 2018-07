Lugano elogia garotos da base: 'Entenderam o peso dessa camisa'

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, com uma equipe que teve em sua maioria jogadores revelados nas categorias de base do clube. Lugano, um dos responsáveis por orientar os garotos em campo, gostou do comportamento do time.

"Foi um jogo importante, porque não é fácil para a molecada estrear em torneio assim. Estrear em um clube de elite, como o São Paulo, é difícil. Mas os garotos mostraram que têm qualidade e souberam dar conta do recado. A molecada teve a leitura do peso dessa camisa, por isso temos que dar os parabéns", enalteceu.

Preocupado com o jogo de volta contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores, o técnico Edgardo Bauza mandou a campo um time reserva. Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Mena, Hudson, Wesley, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Calleri não foram nem relacionados.

Seis garotos revelados no CT em Cotia começaram entre os titulares: Auro, Lyanco, Matheus Reis, Banguelê, Lucão e Wilder. "Todo o time soube jogar com inteligência. Os garotos aproveitaram a oportunidade e todo o Brasil viu que o São Paulo segue revelando bons jogadores. Apesar do elenco curto, o São Paulo conta com moleques bons de bola para ajudar. Toda estreia é complicada, mas eles deram conta do recado", acrescentou Lugano.

O São Paulo agora concentra suas atenções para o duelo contra o Atlético-MG, quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Morumbi, o clube paulista tem a vantagem de jogar por qualquer empate.

"Vamos aproveitar esta vitória para dar mais moral para o elenco, porque quarta-feira temos uma decisão. Será um grande jogo, cheio de histórias e rivalidade, mas o vestiário do São Paulo se acostumou a ganhar novamente. E isso é importante, porque com mais confiança teremos força para brigar por títulos", finalizou o uruguaio.