Lugano fica só na academia no primeiro dia de São Paulo

No primeiro dia de trabalho como jogador do São Paulo o recém-contratado Diego Lugano ficou apenas na academia. O zagueiro ainda não foi a campo no CT da Barra Funda e deve passar os próximos dias com trabalhos de reforços muscular, exercícios físicos e alimentação para readquirir a condição ideal antes de reestrear pela equipe do Morumbi, ainda sem data definida. Pela avaliação da comissão técnica, o uruguaio está abaixo do peso e precisaria recuperar a forma física antes de iniciar os trabalhos no gramado.

O uruguaio desembarcou na noite de terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, cercado pela festa da torcida. Lugano acertou contrato por um ano e meio e, ao chegar ao Brasil, foi recepcionado por aproximadamente mil são-paulinos. O saguão do aeroporto ficou lotado e o jogador teve dificuldade para entrar em uma van e deixar o local, já que a torcida o seguiu até o estacionamento.

Lugano estava no Cerro Porteño, do Paraguai, onde foi vice-campeão nacional no ano passado com cinco gols marcados em 15 partidas. O uruguaio chegou a fazer exercícios físicos em uma academia de Montevidéu antes de viajar a São Paulo, porém só agora deve iniciar efetivamente uma pré-temporada. Nesta quarta-feira pela manhã, o jogador apenas ficou na área interna do CT e cumprimentou os novos companheiros.

O objetivo da comissão técnica é ter o jogador em plenas condições para a estreia na Copa Libertadores, no dia 3 de fevereiro, contra o Cesar Vallejo, do Peru, fora de casa. Lugano é a principal contratação do São Paulo até agora e terá o papel de ser o capitão e líder da equipe do técnico Edgardo Bauza. Aos 35 anos, inicia a segunda passagem do defensor pelo São Paulo. Entre 2003 e 2006, conquistou os títulos da Copa Libertadores, do Mundial de Clubes e do Campeonato Paulista.

Nesta terça-feira pela manhã, os jogadores fizeram um treino físico, antes de serem liberados do período de concentração. O grupo estava no CT da Barra Funda desde segunda-feira. Nesta quinta pela manhã, a equipe deve fazer um jogo-treino.