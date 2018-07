Lugano finaliza rescisão com o Cerro e está livre para vir ao São Paulo

O zagueiro Diego Lugano acertou nesta segunda-feira a rescisão com o Cerro Porteño, do Paraguai. A assinatura do fim do vínculo era o último entrave para o São Paulo concretizar a contratação do jogador. O anúncio oficial deve ser nesta terça-feira e ainda nesta semana o uruguaio chega ao Brasil para ser apresentado como reforço do time do Morumbi para a temporada 2016.

Na semana passada o defensor concedeu entrevista coletiva e usou as redes para se despedir do time de Assunção, onde disputou 15 partidas, marcou três gols e foi vice-campeão paraguaio. Aos 35 anos, Lugano retorna ao time do Morumbi como a principal contratação do ano e virá com a responsabilidade de ser o capitão e líder de um elenco que perdeu no fim do ano passado o goleiro Rogério Ceni, que se aposentou.

O time paraguaio aceitou romper o vínculo com o jogador após o São Paulo cobrir a oferta salarial de R$ 280 mil por mês. A equipe paulista também aceitou como forma de compensação marcar um amistoso com o Cerro Porteño. O jogo deve ser no dia 20 de janeiro, no estádio Defensores del Chaco, com todo o faturamento destindo à equipe paraguaia.

Inicialmente o jogador desembarcaria no Brasil na noite da última sexta-feira, mas problemas de documentação atrasaram a viagem. No fim de semana Lugano chegou a aparecer nas redes sociais em uma academia vestindo a camisa comemorativa da partida de despedida de Rogério Ceni. A tendência é o defensor assinar contrato por uma temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano.