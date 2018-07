Lugano gera lucro ao São Paulo e garante 37% das vendas de camisas

A idolatria dos são-paulinos pelo zagueiro Lugano causou festa no aeroporto na chegada do reforço e uma grande procura por artigos oficiais do clube em referência ao uruguaio. Na São Paulo Mania, loja oficial virtual, produtos dedicados ao defensor tem sido mais comprados do que as peças de Rogério Ceni e já são 37% de todas as vendas.

Segundo os números divulgados pela loja ao Estado, somente na noite de segunda-feira, quando o São Paulo anunciou a contratação de Lugano, o número de visitas no site foi 173% maior do que no dia anterior. Os torcedores têm duas opções de produtos em homenagem ao uruguaio. Um deles é a camisa oficial personalizada com o número 5 e o nome do zagueiro. O outro é uma linha especial de camisas com a caricatura dele sangrando.

A imagem faz referência a uma briga de Lugano durante jogo com o Guarani pelo Campeonato Paulista de 2006. A peça traz ainda a palavra "Dio5", trocadilho formado pela palavra "Deus", em espanhol, e o número usado pelo jogador. A loja lançou uma primeira versão da camisa na cor branca, que em poucos dias teve o estoque esgotado, mas a mercadoria já foi reposta. Também foi colocada à venda o modelo da camisa na cor vermelha.

A procura por produtos de Lugano começou a se intensificar mesmo antes do anúncio oficial da contratação do zagueiro. Na primeira semana do ano, a personalização de camisas com o nome do uruguaio respondia por 20% das comercializações do site. Após a confirmação do clube, as vendas dessas peças aumentaram 18 vezes. O jogador deve ser apresentado nesta segunda-feira no CT da Barra Funda.