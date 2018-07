Lugano marca e West Bromwich empata com o Everton

WEST BROMWICH - Acostumado a evitar gols dos adversários, o uruguaio Diego Lugano mostrou nesta segunda-feira seu faro de artilheiro e garantiu um ponto a mais para o West Bromwich no Campeonato Inglês. Foi dele o gol que selou o empate por 1 a 1, em casa, com o Everton, no encerramento da 22.ª segunda rodada da competição.

O resultado pouco mudou a realidade do West Bromwich na competição e a equipe segue na parte intermediária da tabela, em 13.º, com 22 pontos, quatro acima do West Ham, que abre a zona de rebaixamento. Para não correr riscos, o time do uruguaio precisa da vitória na próxima rodada, dia 29, quarta-feira, contra o Aston Villa, fora de casa.

O empate também não foi nada bom para o Everton, que perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Com 42 pontos, a equipe está em sexto, mas poderia terminar a rodada na quarta posição, hoje ocupada pelo Liverpool, que tem 43. Dia 28, os dois rivais se enfrentarão no Anfield Road, em duelo importantíssimo.

Nesta segunda, o Everton mostrou sua superioridade técnica no início e abriu o placar aos 41 minutos. Após lançamento para o ataque e desvio de cabeça de Lukaku, Mirallas ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro. Na etapa final, aos 30 minutos Lugano empatou. Ele aproveitou cruzamento da direita e mergulhou, acertando belo peixinho no canto esquerdo do goleiro.