Lugano minimiza provocação em vídeo do The Strongest

O zagueiro Diego Lugano, do São Paulo, minimizou nesta sexta-feira a provocação em vídeo dos jogadores do The Strongest pela vitória por 1 a 0 sobre o time do Morumbi, pela Copa Libertadores, na quarta-feira. O uruguaio disse compreender a euforia da equipe, que há 34 anos não vencia fora de casa pela competição, e recomendou que aproveitassem o momento de felicidade.

"Imagino que para um time que há mais de 30 anos não ganhava fora de casa e venceu o São Paulo, é um fato histórico, até nacional", disse o uruguaio. O The Strongest não vencia como visitante pela Libertadores desde 1982, quando ganhou do Jorge Wilstermann, também da Bolívia. O último triunfo fora do próprio país foi ano anterior, contra o Tecnico Universitário, do Equador.

No vídeo gravado no dia seguinte à vitória, os jogadores do The Strongest provocaram o São Paulo com recados com "Tchau, Bambi" durante almoço no hotel em que estavam hospedados na capital paulista. A mensagem contém a citação ao personagem de um desenho animado utilizado pelas torcidas rivais em tom jocoso e com conotação homofóbica para se referir ao clube do Morumbi.

O defensor de 35 anos afirmou compreender a euforia do adversário. "Imagino como estão vivendo. É merecido, que comemorem, desfrutem mesmo. O futebol é para isso e tem que se aproveitar o momento", comentou. O jogador admitiu que o resultado negativo em pleno Pacaembu abalou o elenco. "Tivemos resultados ruins e ninguém gosta de perder. Vamos reverter a situação. Tomara que o time pegue corpo para competir."