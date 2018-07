Lugano não aparece em reapresentação do Cerro Porteño

A diretoria do Cerro Porteño, do Paraguai, já perdeu as esperanças de contar com o zagueiro uruguaio Diego Lugano para a próxima temporada. O defensor tem acerto com o São Paulo e deve ser anunciado pelo clube brasileiro nos próximos dias.

Neste domingo, o jogador não apareceu na reapresentação dos jogadores do time paraguaio para a pré-temporada e aumentou os boatos de que não vai permanecer em Assunção. O próprio presidente do Cerro Porteño, Juan José Zapag, se manifestou sobre o episódio e disse que deve acontecer uma reunião com o São Paulo nesta segunda-feira.

"Estamos à espera do jogador. Seu representante comentou que chegaria gente do São Paulo amanhã (segunda-feira). Vamos esperar com tranquilidade uma comunicação dele na chegada, do representante e do clube que supostamente tem interesse, para definir se fica ou não. A princípio, ele tem contrato com o Cerro. Vamos conversar com tranquilidade para não dar informações erradas sobre o futuro do jogador", disse.

O dirigente aguarda o representante tricolor para oficializar a saída de Lugano. "É um tema para conversar pessoalmente, não por telefone. Não é uma questão de vida ou morte. Vamos respeitar o tempo. Queremos respeitar a instituição e o jogador. Estamos tranquilos", comentou.

O retorno de Lugano ao Morumbi ganhou força ainda maior depois de um ano ruim do elenco e por causa da aposentadoria do goleiro e capitão Rogério Ceni. A diretoria entende que o elenco carece de líderes e vê com bons olhos a volta do zagueiro uruguaio, ídolo da torcida do São Paulo.