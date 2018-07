Lugano não treina com grupo e vai desfalcar Uruguai O capitão uruguaio Diego Lugano treinou em separado na manhã deste sábado e será desfalque para o jogo decisivo contra a Itália, na próxima terça-feira, quando as duas seleções disputam a única vaga disponível no Grupo D da Copa do Mundo - a Costa Rica já está classificada nessa chave.