Lugano provoca argentinos e país leva Troféu Fair-Play A alegria do zagueiro Diego Lugano era a síntese do sentimento de seus companheiros pela conquista da Copa América. Capitão da seleção celeste, ele teve a honra de erguer a taça do torneio, neste domingo, após a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E, bem a seu estilo, não perdeu a chance de provocar a dona da casa, a Argentina.