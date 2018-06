Lugano quer evitar saídas: 'Jogadores precisam voltar a ver São Paulo como ideal'

O r ecém-apresentado superintendente de relações institucionais do São Paulo, o ídolo Lugano, revelou o que disse ser uma de suas principais preocupações no clube desde quando ainda estava no elenco: a saída de jogadores por vontade própria. Para o ex-zagueiro, os atletas precisam voltar a ter o São Paulo como uma equipe "ideal" para seus projetos de carreira.

"As saídas de jogadores foi o que mais me preocupou internamente", analisou Lugano. "Agora, com essa função, me preocupa ainda mais. Preciso encontrar a maneira para que o jogador volte a considerar o São Paulo o time ideal para jogar, ser feliz, ter sua recompensa econômica. É um grande desafio."

Para Lugano, é preciso mostrar - principalmente para os jovens atletas - que o futebol brasileiro é tão exigente e pode ser tão atraente quanto o jogado na Europa, onde estão as equipes mais visadas pelos jogadores atualmente.

"Um menino hoje de Cotia, com 15 anos, assim como acontece no Peñarol ou no Boca, não sonha mais em jogar nos times em que se forma. Ele sonha em jogar na Europa", disse Lugano. "Sabendo disso, tentamos fazer com que o jogador desenvolva um sentimento por uma torcida exigente como a do São Paulo, que também é leal e fiel."

Em sua apresentação, Lugano prometeu atuar no vestiário, ajudando no que for preciso o São Paulo, também fora do futebol. Ele começou a estudar português e deve participar de eventos internacionais e nacionais representando o clube do Morumbi. Uma de suas primeiras viagens deve acontecer em fevereiro, quando o time sub-20, vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior, disputará a Copa Libertadores da categoria, no Uruguai.