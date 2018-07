Lugano quer voltar ao Brasil e reafirma desejo de encerrar carreira no São Paulo

A cada abertura de janela para transferências, o nome de Diego Lugano ronda o Morumbi. Ídolo do São Paulo, onde atuou entre 2003 e 2006, o jogador é sonho antigo da torcida, que sonha com sua volta. O próprio uruguaio nunca escondeu o desejo de vestir novamente a camisa tricolor, mas costumava despistar. Desta vez, no entanto, ele se disse pronto para voltar ao Brasil.

"Em termos competitivos, o ideal seria voltar ao Brasil", disse Lugano em entrevista dada à Rádio 890 nesta terça-feira. E se o retorno ao País é o sonho do uruguaio, para ficar completo o São Paulo precisa ser o destino. "Sigo acreditando que deveria encerrar minha carreira no São Paulo. Lá tenho um nome, um peso específico."

Lugano está com 34 anos e sem contrato. No meio do ano passado e no início de 2015 seu nome foi bastante comentado no Morumbi e houve até um movimento da torcida pedindo sua contratação, mas o clube e o próprio jogador fizeram questão de despistar.

Na época, o uruguaio admitiu não estar nas condições ideais para atuar no Brasil, já que vinha de contusão e chegou a ficar nove meses parado, sem clube. Em abril deste ano, no entanto, ele voltou a atuar pelo Hacken, da Suécia, recuperou o ritmo de jogo e, por mais que admite a possibilidade por lá, confessou que o desejo é retornar ao Morumbi.

Perguntado sobre a possibilidade de vestir a camisa tricolor, Lugano admitiu: "Agora que estou me sentindo bem, talvez sim. Antes não valia a pena criar ilusões". "No Hacken me fizeram uma proposta para ficar até o fim do ano. Mas não é o que eu tinha em mente", afirmou.