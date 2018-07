Lugano tem mais cartões amarelos do que partidas jogadas no Brasileirão

O zagueiro Diego Lugano voltou a receber um cartão amarelo enquanto estava no banco de reservas do time são-paulino. O fato voltou a se repetir no último domingo, no Morumbi, durante a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 3 a 2 na partida válida pela 20ª do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.

O uruguaio foi advertido por invadir o campo na comemoração do gol de Hernanes no primeiro tempo. Com este, já são três cartões recebidos pelo jogador enquanto ele figura entre os suplentes nas últimas cinco rodadas do torneio nacional.

Os outros dois foram contra Vasco (15ª rodada) e Coritiba (18ª), ambos por reclamação. Ainda antes disso, o jogador já havia recebido dois cartões amarelos no Brasileirão, estes em campo, contra o Atlético-PR (9ª) e Fluminense (10ª).

Com isso, o zagueiro já soma cinco cartões amarelos, sendo que contabiliza apenas quatro aparições em campo neste Brasileirão. Por ter cumprido suspensão depois do duelo contra o Vasco, agora Lugano volta a estar pendurado no São Paulo.

A situação é ainda mais incômoda porque o zagueiro não vem sendo utilizado em campo há nove rodadas. Sua última atuação com a camisa tricolor foi na 11ª rodada do Brasileirão, na derrota para o Flamengo por 2 a 0, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

Lugano teve uma renovação polêmica de contrato com o São Paulo, definida nos últimos dias de junho. A possibilidade de voltar ao time titular a curto prazo são remotas, já que Dorival elegeu Arboleda e Rodrigo Caio como titulares. Contra o Bahia, quando o brasileiro cumpria suspensão, o técnico escolheu Militão para substituí-lo. E, antes de Lugano, o treinador ainda tem como opção Aderllan, que ainda não jogou pelo São Paulo, mas foi relacionado pela primeira vez contra o Cruzeiro.