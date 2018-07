Lugano é confirmado entre os titulares do São Paulo

O técnico Edgardo Bauza confirmou no treino deste sábado contra o Rio Claro vai marcar a reestreia de Diego Lugano com a camisa do São Paulo. O zagueiro uruguaio treinou entre os titulares e jogará ao lado de Rodrigo Caio, neste domingo, no Pacaembu, em rodada do Paulistão.

Lugano voltará a jogar pelo São Paulo quase dez anos depois de se despedir do clube, em 2006. Sua última partida foi a final da Copa Libertadores daquele ano, contra o Internacional, em Porto Alegre. De acordo com números do São Paulo, dos 176 jogos em que Lugano defendeu o time, em 53 partidas a zaga não sofreu gol.

A preocupação com a defesa são-paulina ficou clara durante o treino deste sábado. Bauza deu maior atenção ao setor. Chegou a parar a atividade em alguns momentos para acertar o posicionamento. Também conversou com os jogadores, na esteira das notícias sobre o "motim" do elenco, que decretou pacto de silêncio em protesto contra atraso do clube no pagamento dos direitos de imagem.

A atividade deste sábado contou com três novidades. Wilder voltou a trabalhar com o grupo após acompanhar o nascimento de sua filha, na Colômbia. Daniel foi liberado pelo departamento médico, após se recuperar de contratura muscular na coxa direita.

E o atacante Alan Kardec deixou o REFFIS para participar do trabalho técnico com os demais jogadores que não participaram do coletivo. Ele se recuperava de um corte que sofreu no pé esquerdo na estreia do time na fase de grupos da Copa Libertadores, quarta-feira, contra o The Strongest.