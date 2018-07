Lugano treina no Uruguai com camisa do amigo Rogério Ceni

Ainda resolvendo problemas burocráticos para rescindir seu contrato com o Cerro Porteño, do Paraguai, Diego Lugano apareceu com as cores do São Paulo nas redes sociais. O zagueiro foi clicado, em foto divulgada por sua mulher, treinando com uma camisa feita para a despedida de Rogério Ceni.

O zagueiro de 35 anos era esperado na última sexta-feira para assinar oficialmente seu vínculo com o tricolor. Em sua curta passagem pelo futebol paraguaio, Lugano jogou 15 jogos e marcou cinco gols, a média mais alta da carreira.

Após conquistar os torcedores são-paulinos em sua primeira passagem, entre 2003 e 2006, o jogador já tem a camisa mais vendida do clube, superando até mesmo o recém-aposentado Rogério Ceni. Segundo a loja oficial virtual do time do Morumbi, a camisa oficial com o nome do jogador uruguaio é a mais procurada, ao representa 20% do total de vendas.